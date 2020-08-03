В Свердловской области режим самоизоляции продлили на неделю

Режим самоизоляции для пожилых и имеющих хронические недуги свердловчан продлен еще на неделю - до 10 августа. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Также в регионе продолжает действовать ряд ограничений, обусловленных распространением коронавирусной инфекции.

Только за последние сутки в области - 196 новых случаев COVID-19. Из них 89 приходится на Екатеринбург. "Общее количество выявленных заболевших составляет 21179", - передает оперштаб.

В тяжелом состоянии находятся 125 пациентов, из них 115 лежат в реанимации, в том числе 63 человека - на аппаратах ИВЛ. За сутки выздоровели 107 больных (всего с начала пандемии врачи вылечили 17941 человека).

Зарегистрировано четыре случая смерти от COVID-19. Общее число случаев - 285, уточнили в оперштабе.