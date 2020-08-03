В Югре суд отправил под домашний арест физрука, обвиняемого в педофилии

В Нижневартовске суд изменил меру пресечения учителю физкультуры, который обвиняется в педофилии. Он будет находиться не под стражей, а дома.

Мужчина обвинялся в совершении развратных и сексуальных действий в отношении учениц (пункт "а" части 3 статьи 132 УК РФ и часть 1 статьи 135 УК РФ). Об изменении меры пресечения сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по ХМАО-Югре. Уточнено, что суд принял такое решение с учетом возраста и состояния здоровья.

Напомним, педагогу 59 лет. По версии следствия, с 2015 по 2020 год неоднократно совершал в школе развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц. Правоохранителям известно минимум о трех потерпевших: двум девушкам на момент совершения преступления было 15 лет, одной - 16. Жертвы боялись заявить о случившемся, так как боялись мести - учитель мог повлиять на результаты их итоговой аттестации. Преступление вскрылось благодаря подруге одной из девушек: она узнала об инциденте и обратилась в полицию.