В Тюменской области с 4 августа откроются кафе и рестораны

Бизнес Тюменской области в ближайшие дни ожидают существенные послабления введенного ранее антикоронавирусного режима. Так, сфера общественного питания, полноценно не работавшая с 18 марта, возобновит деятельность.

"На заседании оперативного штаба по моей инициативе сегодня принято решение разрешить работу общепита с 4 августа. Предприятие, желающее начать работу, должно будет уведомить правительство и подписать чек-лист с требованиями Роспотребнадзора", - сообщил сегодня во время прямой линии губернатор Александр Моор.

Детские сады откроются в штатном режиме после того, когда будут сняты все ограничения (сейчас в регионе работает более 2 100 дежурных групп, и, отметил тюменский губернатор, ресурсов достаточно).

Планируется, что школы начнут работать с первого сентября, как и раньше. Что касается спортивных секций, то им разрешено вести занятия только на свежем воздухе.

"Начало учебного года в техникумах и колледжах планируется 1 сентября в традиционном формате с учетом всех санитарных требований, обеспечивающих безопасность учащихся и преподавателей. При этом у учебных заведений есть право отсрочить обучение, но не более, чем на два месяца", - подчеркнул Моор.

Вопрос о снятии ограничений руководство области рассмотрит ближе к 16 августа. За последние сутки в регионе 88 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 6 107). В общей сложности в области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех, по данным оперштаба, были сопутствующие хронические недуги.

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