Росстат: Увеличилась доля зарплат и соцвыплат в доходах россиян

Заработная плата составляет 65,3% всех доходов россиян, подсчитали в Росстате, проанализировав данные второго квартала этого года. Год назад ее доля составляла 57,9%. Еще 21,8% доходов приходится на социальные выплаты от государства.

"Сумма заработных плат и социальных выплат дала 87% дохода граждан России, полученных во втором квартале 2020 года, - подытожили в пресс-службе. - Средний доход за этот же период составил 32 854 рубля в месяц".

При этом медианная зарплата, опубликованная по результатам исследования РИА Рейтинг, на май этого года составляет 35 тысяч рублей "чистыми", то есть после вычета налогов. Для определения медианной зарплаты ищут такую сумму денег, которая делила бы всех граждан на две равные части, - у одних доход выше этого значения, у других - ниже.

Росстат определяет медианную зарплату раз в два года, по ситуации на апрель 2019 года ее значение составило 34,3 тысяч рублей до выплаты налогов. В статистическом ведомстве предостерегли от сравнения этих показателей между собой, поскольку для их вычисления использовались разные методики.

За второй квартал этого года, продолжает Росстат, номинальные доходы выросли на 3,8% к первому кварталу и сократились на 3,8% ко второму кварталу 2019 года. Годовое падение реальных доходов (то есть с поправкой на инфляцию) составило 7,7%. Реальные располагаемые доходы за тот же период сократились на 8%.