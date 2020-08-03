Sony назвала дату новой презентации игр для PlayStation 5

Компания Sony анонсировала очередной выпуск State of Play - онлайн-презентации новых игр.

Основной упор в мероприятии будет сделан на новинках для текущего поколения - проектах для PlayStation 4 и VR от сторонних и инди-студий.

Кроме того, будет несколько новостей о показанных на июньской презентации тайтлах для PlayStation 5.

Подчеркивается, что никаких подробностей о самой некстген-консоли, дате ее выхода и подробностях предварительных заказов ждать не стоит.

Трансляция начнется 6 августа в 23:00 по московскому времени, просмотр будет доступен на Twitch и YouTube.