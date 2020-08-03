Стал известен бюджет "Спартака" на новый сезон

Московский "Спартак" раскрыл бюджет на новый сезон чемпионата России по футболу.

Как сообщил РИА Новости директор департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов, он составит 8,6 миллиарда рублей.

Ранее в СМИ появилась цифра в 19 миллиардов рублей, которая не соответствует действительности.

Красно-белые в минувшем сезоне финишировали на шестой позиции и остались без еврокубков. В нынешнее межсезонье клуб подписал контракт с нападающим Александром Кокориным, у которого 31 июля истек контракт с "Зенитом".дзен