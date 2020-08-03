Старый Mercedes-Benz W124 завели после 16 лет простоя

Блогер Flexiny нашёл проржавевший Mercedes-Benz W124 1988 года выпуска и попытался завести автомобиль, который простоял на открытой стоянке 16 лет. "Немец" не подвёл и доказал в очередной раз, что раньше выпускались действительно качественные и надёжные автомобили.

Перед стартовым запуском масло в двигателе было заменено на новое, проверены ремни навесного оборудования, установлена заряженная аккумуляторная батарея, очищен воздушный фильтр. При первой попытке запуска чуда не произошло - дизельный мотор Mercedes-Benz отказался запускаться. После продолжительной реанимации двигатель "зашуршал" и показал ровную работу.

После запуска автомобиля удалось выяснить пробег "сто двадцать четвёртого": 283 334 километров. Это не так много, учитывая, что W124 тех времён нередко пробегали без серьёзных ремонтных работ двигателя миллион километров.

Mercedes-Benz W124 выпускался с 1984 по 1976 годы в кузовах типа седан, универсал, купе и кабриолет, модель пережила два рестайлинга. Общий тираж выпущенных W124 превышает 2.5 миллиона экземпляров.