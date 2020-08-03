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03.08.2020 19:40
Рубрика: Происшествия

Суд признал за Кокориным и Мамаевым право на реабилитацию

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд постановил уничтожить стул, хранящийся в качестве вещдока по делу футболистов Кокорина и Мамаева. Речь идет о стуле, которым в кафе, по данным следствия, Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, суд постановил вернуть владельцу "Мерседес", который также повредели футболисты во время драки с водителем Виталием Соловчуком.

В целом, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, апелляционная инстанция вынесла следующее решение: приговор Пресненского районного суда города Москвы в отношении Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого отменен. Постановлен новый приговор, согласно которому Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Кирилл Кокорин оправданы по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ, а Кирилл Кокорин также по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 35 УК РФ, ст. 116 УК РФ (в отношении Гайсина), в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. Суд признал за ними право на реабилитацию.

Фото: instagram@kokorin9
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Суд признал Александра Кокорина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 115 ч. 2 п. "а", 213 ч. 1 п. "а", 115 ч. 2 п. "а", "в" УК РФ и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Павел Мамаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 ч. 2 п. "а" (в отношении Соловчука), 116 УК РФ (в отношении Гайсина), по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Кирилл Кокорин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 ч. 2 п. "а" (в отношении Соловчука), 116 УК РФ (в отношении Пака), по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Александр Протасовицкий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 115 ч. 2 п. "а" (в отношении Соловчука), 116 УК РФ (в отношении Гайсина); по совокупности преступлений ему назначеодинно наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Как подчеркнули в Мосгосруде, осужденные освобождены в связи с отбытием наказания.

Происшествия Правосудие Суд Спорт Футбол Игроки и тренеры Скандал вокруг Кокорина и Мамаева

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