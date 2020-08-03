Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Это было уже второе слушание апелляционной инстанции столичного суда. Сами футболисты в отличие от первого заседания в суд не пришли. Как объяснили адвокаты, судья разрешил им не присутствовать в заседании и поехать на сборы

Во время первого заседания защита Кокорина и Мамаева, брата Кокорина и их приятеля Протасовицкого настаивали на частичном оправдании осужденных, в особенности по статье о хулиганстве. Сами футболисты заявили в суде, что они - за справедливость и честность. При этом уже после заседания Кокорин высказал надежду, что с него будет снята с судимость. Похоже, что футболисты так и не поняли, что совершенное ими хулиганство - это действительно серьезное уголовное преступление. Не будь они известными спортивными личностями, а обычным Васей и Петей - до сих пор бы сидели в колонии и не рассчитывая на столь скорое УДО.

Правда, с неба на землю футболистов несколько опустил прокурор. Представитель прокуратуры заявил, что апелляционный приговор Мосгорсуда следует отменить и постановить новый, с незначительными техническими исправлениями. В то же время он отметил, что гособвинение не видит оснований для смягчения приговора или тем более оправдания футболистов. По его словам, суд дал правильную квалификацию действиям Кокорина и Мамаева, которые совершили свои деяния в общественных местах и в отношении незнакомых им людей.

В мае этого года Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр после жалобы защиты. В кассации пришли к выводу, что в приговоре апелляционной инстанции Мосгорсуда не учли роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений, а некоторым показаниям свидетелей не была дана оценка в совокупности с другими доказательствами. В частности, кассация сочла необоснованным признание всех четверых подсудимых виновными в хулиганстве в связи с действиями в отношении директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Также, по мнению кассационного суда, Мосгорсуд не до конца дал оценку показаниям свидетелей и по эпизоду об избиении Соловчука. Так, в апелляционном решении не указано, на основании каких доказательств суд пришел к выводу, что все подсудимые подошли к водителю Виталию Соловчуку одновременно и одномоментно нанесли ему удары, не конкретизированы действия каждого из осужденных: кто из них, в какой момент и по каким частям тела наносил удары потерпевшему, в чем выражался незначительный повод для нанесения ударов Соловчуку.

Все описываемое относится к событиям осени 2018 года. Тогда братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в Москве. Утром спортсмены участвовали в драке с водителем автомобиля "Мерседес" у гостиницы "Пекин". Водитель, гражданин Беларуси Виталий Соловчук, получил черепно- мозговую травму, перелом носа и ушиб лица, было разбито стекло и повреждена дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком. В результате нескольких ударов он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался помешать нападавшим, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к году и шести месяцам. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.