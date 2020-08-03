Судьбу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, решат присяжные

Мосгорсуд в понедельник на закрытом заседании удовлетворил ходатайство защиты о рассмотрении дела Крестины и Ангелины Хачатурян с участием присяжных заседателей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, дата отбора кандидатов в присяжные заседатели назначена на 31 августа. Кроме того, суд продлил девушкам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Таким образом, слушания по делу двух старших сестер обвиняемых в убийстве отца начнутся не раньше сентября.

Дело третьей младшей сестры было выделено в отдельное производство и пройдет в Бутырском суде Москвы 10 августа. Оно будет рассмотрено в закрытом режиме коллегией из трех судей.

Экспертиза признала младшую из сестер на момент совершения убийства невменяемой. Во время рассмотрения дела по существу суд решит, избежит ли она уголовного наказания и применят ли в отношении нее такую меру, как принудительное лечение.