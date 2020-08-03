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03.08.2020 13:02
Рубрика: Происшествия

Судьбу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, решат присяжные

Текст: Иван Егоров
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва" Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"
Фото: Александр Авилов/АГН "Москва"

Мосгорсуд в понедельник на закрытом заседании удовлетворил ходатайство защиты о рассмотрении дела Крестины и Ангелины Хачатурян с участием присяжных заседателей.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
СК раскрыл результаты экспертиз сестер Хачатурян

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, дата отбора кандидатов в присяжные заседатели назначена на 31 августа. Кроме того, суд продлил девушкам меру пресечения в виде запрета определенных действий. Таким образом, слушания по делу двух старших сестер обвиняемых в убийстве отца начнутся не раньше сентября.

Дело третьей младшей сестры было выделено в отдельное производство и пройдет в Бутырском суде Москвы 10 августа. Оно будет рассмотрено в закрытом режиме коллегией из трех судей.

Экспертиза признала младшую из сестер на момент совершения убийства невменяемой. Во время рассмотрения дела по существу суд решит, избежит ли она уголовного наказания и применят ли в отношении нее такую меру, как принудительное лечение.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Расследование дела сестер Хачатурян

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