Telegraph: В Британии выпустят монеты с изображением Махатмы Ганди

Монеты с изображением индийского политического и общественного деятеля, лидера национально-освободительного движения Махатмы Ганди начнут чеканить в Великобритании. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Telegraph.

По ее данным, ранее глава британского минфина Риши Сунак обратился в экспертный комитет при Королевском монетном дворе с просьбой рассмотреть возможность "признания вклада чернокожих, выходцев из Азии и других представителей этнических меньшинств не только в историю, но также в настоящее и будущее" Соединенного Королевства. Этого же уже несколько лет добиваются британские активисты, пишет ТАСС.

Планируется, что после Ганди на британских монетах появятся изображения разведчицы Нур Инайят Хан, родившейся на Ямайке медсестры Мэри Сикол, а также солдат британской армии родом из Индии и Непала, награжденных Крестом Виктории - высшей военной наградой Великобритании.

Ранее в Британии выпустили монету в честь Элтона Джона. Так Лондон оценил вклад 73-летнего маэстро в музыкальное искусство. По информации из монетного двора, там в нынешнем году собираются аналогичным образом почтить других известных музыкантов страны.