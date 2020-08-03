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03.08.2020 21:08
Рубрика: В мире

Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября

Текст: Юрий Когалов

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. Как сообщает агентство Bloomberg, покупателем может выступить Microsoft или другая американская компания. При этом хозяин Белого дома настаивает, чтобы часть денег от продажи получило министерство финансов США.

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"TikTok закроется 15 сентября, если Microsoft или кто-то еще не сможет его купить и заключить сделку", - заявил Трамп.

Напомним, США ранее обвинили TikTok в передаче данных пользователей китайским спецслужбам. По словам Трампа, он может запретить работу этой соцсети на территории США на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. Заявления компании ByteDance, владельца TikTok, заверяющей, что этого не было, в расчет не принимаются.

Недовольство Трампа чуть не сорвало сделку по приобретению корпорацией Microsoft американского подразделения TikTok, однако в настоящее время переговоры уже возобновились. В случае успеха к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская компания пообещала, что информация пользователей соцсети в США под ее руководством не будет передана за пределы страны.

В мире США Дональд Трамп

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