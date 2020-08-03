Тропические постельные клопы стали чаще кусать россиян

Россияне стали чаще жаловаться на тропических постельных клопов. Раньше этих насекомых в европейской части России не было. Сейчас же они наиболее часто встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием.

Клопы попадают в дом с вещами, одеждой или мебелью. Они также могут переползать из соседних квартир через вентиляцию или электророзетки. Привезти членистоногих можно из-за рубежа. Насекомые встречаются даже в пятизвездочных гостиницах.

"У тропических клопов есть особенность. Они могут нападать на человека не только ночью, но и днем. А основной период их активности - лето и начало отопительного сезона", - рассказали в Роспотребнадзоре.