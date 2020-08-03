Новости

Названы сроки запуска производства первых электромобилей в России 04:20
В Мексике застрелен освещавший деятельность полиции журналист 04:03
Тропические постельные клопы стали чаще кусать россиян 03:45
Из хабаровского аэропорта эвакуировали людей 03:40
На Камчатке мужчина упал с 30-метровой скалы 03:38
Турист сломал пальцы скульптуре во время селфи в итальянском музее 03:32
ВМС и ВВС США провели учения в Черном море 03:24
Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков 02:49
Трамп намерен добиваться смертного приговора для Царнаева 02:27
ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа 02:20
Израильские военные уничтожили боевиков на границе с Сирией 02:03
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России 01:55
Полторы тысячи человек сдадут ЕГЭ в первый день дополнительного периода 01:53
Почти 50 полицейских пострадали во время протестов в Берлине 01:45
Красный лук стал причиной вспышки сальмонеллеза в США 01:31
Экипаж Crew Dragon покинул борт корабля 01:20
В Египте восемь человек погибли при падении микроавтобуса в канал 00:44
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных 00:21
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 02.08.2020
Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского "Динамо" 02.08.2020
Квят назвал причину аварии на Гран-при Великобритании 02.08.2020
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе 02.08.2020
Начались съемки продолжения сериала "Универ" 02.08.2020
Кэмерон показал готовые сцены из второго "Аватара" 02.08.2020
Более 9 100 человек вылечились от коронавируса в армии и на флоте 02.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
Законы августа коснутся увольнений, ОСАГО, налички и призыва в армию
03.08.2020 03:45
Рубрика: Общество

Тропические постельные клопы стали чаще кусать россиян

Россияне стали чаще жаловаться на тропических постельных клопов. Раньше этих насекомых в европейской части России не было. Сейчас же они наиболее часто встречаются в жилых помещениях с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием.

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от тропических клопов

Клопы попадают в дом с вещами, одеждой или мебелью. Они также могут переползать из соседних квартир через вентиляцию или электророзетки. Привезти членистоногих можно из-за рубежа. Насекомые встречаются даже в пятизвездочных гостиницах.

"У тропических клопов есть особенность. Они могут нападать на человека не только ночью, но и днем. А основной период их активности - лето и начало отопительного сезона", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков
Иммунный ответ организма на COVID-19 может разрушать легкие больных
Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России
Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям
Космический корабль Crew Dragon приводнился в Мексиканском заливе
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года