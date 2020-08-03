В Германии водителя лишили прав за регулировку скорости дворников

В ФРГ случился прецедент, который может изменить отношение к сенсорным панелям мультимедиа. Суд в Карлсруэ встал на сторону полиции, которая требовала оштрафовать водителя и лишить его прав за безобидную на первый взгляд операцию регулировки скорости работы дворников.

Водитель делал это в дождливую погоду и через подменю информационно-развлекательного комплекса, установленного в его Tesla Model 3. Активировать дворники в электрокаре можно рычажком, но настройка скорости их работы производится только через планшет. Отвлечение на регулировку повлекло за собой аварию: машина "собрала" несколько деревьев, больше пострадавших в ДТП не было.

Суд признал правомерными требования полиции, потому что водитель нарушил пункты правил дорожного движения, в которых прописано, при каких обстоятельствах разрешено использование сенсорного экрана встроенного комплекса для настройки функций автомобиля. В частности, настройку следует производить при хорошей видимости, прогнозируемой дорожной обстановке, выполнении других действий, предусмотренных правилами, например, после включения поворотника.

В суде информационно-развлекательный комплекс рассматривают как "электронное устройство", а значит, к управлению им действуют законодательные требования: управление голосом, жестами или регуляторами, позволяющих делать это "вслепую" после быстрого взгляда на экран. Водитель в своё оправдание призывал оценивать тачпад не как "электронное устройство", а как "контрольную панель, напрямую задействованную в обеспечении безопасности движения".

Однако издание Auto Motor und Sport, опубликовавшее историю о судебном разбирательстве, склонно полагать, что прецедент может стать предпосылкой к изменению законодательства или пересмотру автопроизводителями проектирования мультимедиа. Всё чаще современные машины получают комплексы, практически лишённые физических клавиш управления, даже настройка климат-системы в некоторых моделях производится через сенсорную панель.