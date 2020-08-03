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03.08.2020 15:38
Рубрика: Общество

В профсоюзе "Учитель" поддержали отмену обязательного ЕГЭ по инязу

Текст: Ксения Колесникова

В России планируется отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Проект приказа об этом опубликован Министерством просвещения. В профсоюзе "Учитель" поддержали эту инициативу.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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- Знание иностранного языка - очень важная вещь. Также, как знание фактически любого предмета, который изучается в школе. Но на мой взгляд, это не должно иметь практически никакого отношения к обаятельности сдачи ЕГЭ, - рассказал "РГ" сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий. - У нас почему-то считается, что дети не будут изучать предмет, если не ввести по нему обязательный ЕГЭ. Но это совсем не так. Давно пора отходить от идеи, что экзамен - это "палка", которой нужно принуждать детей учиться. И если говорить конкретно об обязательном для всех экзамене по иностранному языку, то на мой взгляд и на взгляд многих моих коллег, это было бы страшное дело. Нет в российском образовании возможности для того, чтобы все дети учили иностранный язык на должном уровне. Очень много школ, в которых либо вообще нет учителя, либо учитель ведет такое количество часов, которое нормальный работник "вытащить" не может. На днях я получил письмо от одной учительницы английского языка - у нее 76 уроков в неделю! Представляете, что это может значить? Я - нет. Похоже, это школа, которая работает в две смены. И на всю школу - один этот бедный учитель. И вы предлагаете ей готовить всех детей в обязательном порядке к ЕГЭ? Это неизбежно привело бы к тому, что большинство детей сдали бы этот экзамен на низкие баллы. А в следующем году, чтобы не отображать такую страшную картину, экзамен был бы облегчен. И нам было бы сказано: "сморите, как все стало хорошо". И то и другое - не имеет отношения к реальным знаниям.

Общество Образование ЕГЭ в России

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