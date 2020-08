В России подорожали Far Cry 5, Watch Dogs 2 и другие игры. Список

Компания Ubisoft изменила цены на свои игры для российского рынка. Заметно подорожали главные хиты, такие как Far Cry 5, Watch Dogs 2 и другие. Большинство из них выросли в цене с 1999 до 2499 рублей, пишет Games.Mail.ru.

Повышение цен, как отмечает издание, произошло еще в конце июля, однако многие обратили внимание на это лишь сейчас.

Помимо вышеупомянутых двух игр, повышение цен также затронуло Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed: Origins, Anno 1800, The Crew 2 и Far Cry New Dawn. Кроме сайта Ubisoft, цены на игры выросли также в магазинах Uplay и EGS и Steam.

В то же время некоторые игры упали в цене - например, Far Cry 4 стоит 1249 рублей вместо прежних 1499, а Rainbow Six Siege - 829 вместо 999.