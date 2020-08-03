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03.08.2020 08:01
Рубрика: Видео

Видео: пешеходы чудом увернулись от летящего на них автомобиля

Текст: Вадим Давыденко

Чудесное спасение от неминуемой смерти попало в уличную камеру наблюдения в Китае. Двое двигавшихся по проезжей части пешеходов в последний момент увернулись от потерявшего управление белого седана. Одного из них кувыркнувшаяся машина даже слегка задела, но, похоже, без серьезных для него последствий.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Инцидент произошел в китайском Даляне (бывший Дальний) на северо-востоке страны.

Одной из причин ДТП стала чисто российская привычка местных автомобилистов парковаться на тротуарах, из-за чего пешеходам пришлось делать крюк по проезжей части. Вторая причина - лихачество водителя седана, стремительно подрезавшего медленно едущее впереди авто и вылетевшего на встречную полосу. Автомобилист так резко заложил руль при обгоне, что машину перевернуло набок и понесло на пешеходов.

К счастью для всех участников ДТП, им удалось разминуться почти без касания. Один из пешеходов получил легкие ушибы, второй - лишь дозу адреналина. Единственный серьезно пострадавший - сам лихач-водитель, попавший в больницу с целым букетом травм.

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