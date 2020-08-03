Видео: в Бразилии легкомоторный самолет рухнул на трассу

Легкомоторный самолет потерпел крушение при попытке экстренно приземлиться на шоссе в бразильском муниципалитете Гуабируба (штат Санта-Катарина). Посадка оказалась не очень удачной: пилот хотя и сумел избежать прямого столкновения с движущимся по дороге автотранспортом, но задел крылом столб и каменный забор.

В итоге самолет рухнул на тротуар - к счастью, пустой - и на одну из автомобильных полос, не спровоцировав даже серьезной пробки.

Удивительно, но оба бывших на борту человека - пилот и потенциальный покупатель самолета - выжили и отделались сравнительно небольшими травмами и ушибами.

А самолет, похоже, всё. Сделка по его продаже под большим вопросом.