Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.08.2020 13:00
Рубрика: Видео

Видео: в Бразилии легкомоторный самолет рухнул на трассу

Текст: Вадим Давыденко

Легкомоторный самолет потерпел крушение при попытке экстренно приземлиться на шоссе в бразильском муниципалитете Гуабируба (штат Санта-Катарина). Посадка оказалась не очень удачной: пилот хотя и сумел избежать прямого столкновения с движущимся по дороге автотранспортом, но задел крылом столб и каменный забор.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: джип не осилил крутой подъем и кувырком скатился вниз

В итоге самолет рухнул на тротуар - к счастью, пустой - и на одну из автомобильных полос, не спровоцировав даже серьезной пробки.

Удивительно, но оба бывших на борту человека - пилот и потенциальный покупатель самолета - выжили и отделались сравнительно небольшими травмами и ушибами.

А самолет, похоже, всё. Сделка по его продаже под большим вопросом.

Видео: байкер вызвал Porsche на гонку, но не проехал и пяти метров
#видео #авто