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Вышел трейлер нового сериала создателя "Полицейского с Рублевки"

Новости
    03.08.2020, 12:22
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Телеканал ТВ-3 Фото: youtube.com/ Телеканал ТВ-3
Фото: youtube.com/ Телеканал ТВ-3

На YouTube-аккаунте телеканала ТВ-3 обнародован трейлер "Агентства О.К.О.", нового шоу, представленного как "главная детективная премьера сезона".

Фото: kinopoisk.ru
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"Когда в деле нет свидетелей, нет улик и даже тела - поможет только их паранормальный подход", - обрисовывает грядущую ситуацию комментарий к тревожному ролику.

По сюжету "Агентства" бывший опер с Петровки работает в паре с девушкой-экстрасенсом, частным образом занимаясь поисками пропавших без вести, расследованием убийств, смертей "и прочих дел, где оказалась бессильна полиция".

Режиссер и соавтор сценария - Анна Мирохина ("Ангел-хранитель"). Продюсер - Илья Куликов, один из создателей "Полицейского с Рублевки".

В ролях: Рина Гришина (Алиса Рыбкина из "Полицейского с Рублевки"), Игорь Стам ("Карпов", "Страна ОЗ"), Виктория Тарасова ("Глухарь", "Карпов"), Артём Ешкин ("Обычная женщина", "Стрельцов"), Евгений Венедиктов ("Ненастье"), Даниэла Стоянович ("Палач").

На экранах - с 24 августа.

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