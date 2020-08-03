Вышел трейлер нового сериала создателя "Полицейского с Рублевки"

На YouTube-аккаунте телеканала ТВ-3 обнародован трейлер "Агентства О.К.О.", нового шоу, представленного как "главная детективная премьера сезона".

"Когда в деле нет свидетелей, нет улик и даже тела - поможет только их паранормальный подход", - обрисовывает грядущую ситуацию комментарий к тревожному ролику.

По сюжету "Агентства" бывший опер с Петровки работает в паре с девушкой-экстрасенсом, частным образом занимаясь поисками пропавших без вести, расследованием убийств, смертей "и прочих дел, где оказалась бессильна полиция".

Режиссер и соавтор сценария - Анна Мирохина ("Ангел-хранитель"). Продюсер - Илья Куликов, один из создателей "Полицейского с Рублевки".

В ролях: Рина Гришина (Алиса Рыбкина из "Полицейского с Рублевки"), Игорь Стам ("Карпов", "Страна ОЗ"), Виктория Тарасова ("Глухарь", "Карпов"), Артём Ешкин ("Обычная женщина", "Стрельцов"), Евгений Венедиктов ("Ненастье"), Даниэла Стоянович ("Палач").

На экранах - с 24 августа.