Американец купил Porsche по поддельному чеку

На сайте шерифа округа Уолтон, штат Флорида, сообщается об очередном незадачливом преступнике.

Некто Кейси Уильям Келли из города Окалуса, дожив до 42 лет, решил, что пора начинать жить красиво. Напечатав на домашнем принтере банковские чеки, он оправился к ближайшему дилеру Porsche.

Выбрав белый 911 Turbo, мужчина расплатился поддельным чеком на сумму 139 203 доллара, не вызвав никаких подозрений, и уехал на новой машине. Вскоре обман вскрылся, после чего автодилер обратился в полицию с заявлением о краже.

Роскошного автомобиля Кейси Уильяму Келли показалось мало. На следующий день он пришел в ювелирный магазин, и выбрал там трое часов Rolex на сумму 61 521 доллар. Тут уже продавец оказался более опытным, и не стал выдавать товар до подтверждения обналички чека. Когда выяснилось, что он поддельный, мошенника арестовали. Сейчас Келли уже примерил оранжевую арестантскую робу.