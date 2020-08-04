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04.08.2020 17:07
Рубрика: Легковые авто

Американец купил Porsche по поддельному чеку

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Porsche Фото: Пресс-служба Porsche
Фото: Пресс-служба Porsche

На сайте шерифа округа Уолтон, штат Флорида, сообщается об очередном незадачливом преступнике.

Фото: Пресс-служба Bugatti.
Криштиану Роналду купил Bugatti за полмиллиарда рублей

Некто Кейси Уильям Келли из города Окалуса, дожив до 42 лет, решил, что пора начинать жить красиво. Напечатав на домашнем принтере банковские чеки, он оправился к ближайшему дилеру Porsche.

Выбрав белый 911 Turbo, мужчина расплатился поддельным чеком на сумму 139 203 доллара, не вызвав никаких подозрений, и уехал на новой машине. Вскоре обман вскрылся, после чего автодилер обратился в полицию с заявлением о краже.

Роскошного автомобиля Кейси Уильяму Келли показалось мало. На следующий день он пришел в ювелирный магазин, и выбрал там трое часов Rolex на сумму 61 521 доллар. Тут уже продавец оказался более опытным, и не стал выдавать товар до подтверждения обналички чека. Когда выяснилось, что он поддельный, мошенника арестовали. Сейчас Келли уже примерил оранжевую арестантскую робу.

#Porsche