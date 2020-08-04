Армия Израиля о взрыве в Бейруте: Время отложить конфликт

Предложения о помощи пострадавшим при взрыве в Бейруте приходят со всех сторон. В первую очередь с подобной инициативой выступили соседи Ливана.

Не остался в стороне и Израиль, с которым в последнее время у Бейрута складываются очень напряженные отношения. О готовности помочь пострадавшим заявили израильские военные.

"Израиль предложил направить гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан по каналам безопасности и по международным каналам. Время отложить конфликт", - цитирует ТАСС заявление армии Израиля.

Напомним, что взрыв в порту Бейрута произошел вечером во вторник. Предположительно, сдетонировали взрывчатые вещества, хранившиеся в городском порту. Погибли, как минимум 60 человек и эти цифры продолжают расти каждый час. Число пострадавших приближается к трем тысячам. Больницы города переполнены.