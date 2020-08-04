Число погибших в результате взрыва в Бейруте постоянно увеличивается

One of the most horrifying scenes at Beirut, Lebanon. Pray for Lebanon pic.twitter.com/te4cSJoKMc — Maina Wilson (@Adyeewillie) August 4, 2020

Another view of the massive explosion in Beirut, Lebanon pic.twitter.com/UM00Ea3qDs — Ali aljanabi (@Alawaayy) August 4, 2020

Более 50 человек погибли и около 2,7 тысячи пострадали в результате взрыва в бейрутском порту. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на министра здравоохранения страны Хамада Хасана.

По словам главы минздрава, пострадали также десятки медиков, не менее семи врачей погибли. Число жертв и раненых может вырасти, заявил Хасан.

Среди пострадавших числятся супруга и дочь ливанского премьера Хасана Диаба. В результате взрыва погиб лидер ливанской националистической партии "Аль-Катаиб" Назар Наджарьян.

Как сообщили в ливанском отделении Красного Креста, его сотрудники не могут добраться до всех пострадавших, чтобы оказать им помощь. На данный момент в спасательных операциях участвуют около 75 карет скорой помощи Красного Креста.