Минздрав Ливана сообщил о 50 погибших при взрыве в Бейруте

Число погибших при мощном взрыве в порту Бейрута увеличилось до 50 человек, еще 2750 пострадали. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хамад Хасан, передает ТАСС.

Среди жертв - семь медиков, еще 10 получили ранения различной степени тяжести.

Власти Ливана попросили Всемирную организацию здравоохранения и Катар оказать помощь пострадавшим. Сейчас госпитали и больницы страны переполнены ранеными.

Премьер Ливана пообещал, что виновные понесут наказание. "Я обещаю вам, что ответственные за эту катастрофу заплатят цену", - сказал глава правительства.

Точную причину инцидента еще предстоит выяснить.