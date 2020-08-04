Премьер Ливана объявил траур после взрыва в Бейруте

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб объявил среду, 5 августа, днем траура после сильнейшего взрыва в Бейруте. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате инцидента погибли не менее десяти человек. По данным местных СМИ, пострадавших может быть несколько сотен. Среди них - жена и дочь премьера Ливана.

На месте инцидента продолжают работать пожарные и медики. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы, выбила стекла и обрушила фасады нескольких зданий, расположенных вблизи порта.

Точная причина инцидента неизвестна.