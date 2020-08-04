Брэдли Купер сыграет в драме Пола Томаса Андерсона о 70-х

Американский актер и режиссер Брэдли Купер, не так давно отметившийся очередным радостно принятым ремейком мюзикла "Звезда родилась", пошел вверх еще дальше.

Как передает THR, 45-летний артист и экс-спутник российской супермодели Ирины Шейк сыграет главную роль в новой картине важного режиссера Пола Томаса Андерсона, пока безымянной.

Андерсон выступает также сценаристом и продюсером картины. Это, разумеется, драма, действие которой развернется в семидесятых годах прошлого века и расскажет о молодом актере - старшекласснике. Кого сыграет Купер, пока не ясно.

Известно, что ранее на его место рассматривались Харрисон Форд, Майкл Дуглас и Джордж Клуни, но в итоге на студии предпочли Купера.

Лентой занимается MGM, перехватив ее у Focus Features.

Старт съемок был намечен в Калифорнии на весну, но пандемия нарушила планы - пришлось перенести на осень. Но и это не точно - всё зависит от дальнейшей ситуации с COVID-19. Соответственно, даты премьеры пока нет.

Представители MGM и Купера от комментариев изданию воздержались.

Пол Томас Андерсон известен фильмами "Магнолия", "Любовь, сбивающая с ног", "Нефть", "Ночи в стиле буги".