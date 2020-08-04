Новости

Стивен Кинг анонсировал свой новый роман 12:10
Стали известны гонорары Сергея Гармаша 12:02
У певицы Риты Дакоты с третьего раза нашли коронавирус 11:53
Барабанщик Metallica Ларс Ульрих составил список своих любимых песен 11:27
Леонардо Ди Каприо подписал эксклюзивный контракт с Apple 10:49

Брэдли Купер сыграет в драме Пола Томаса Андерсона о 70-х

Новости
    04.08.2020, 11:38
Текст:   Олег Усков

Американский актер и режиссер Брэдли Купер, не так давно отметившийся очередным радостно принятым ремейком мюзикла "Звезда родилась", пошел вверх еще дальше.

Фото: kinopoisk.ru
Леонардо Ди Каприо подписал эксклюзивный контракт с Apple

Как передает THR, 45-летний артист и экс-спутник российской супермодели Ирины Шейк сыграет главную роль в новой картине важного режиссера Пола Томаса Андерсона, пока безымянной.

Андерсон выступает также сценаристом и продюсером картины. Это, разумеется, драма, действие которой развернется в семидесятых годах прошлого века и расскажет о молодом актере - старшекласснике. Кого сыграет Купер, пока не ясно.

Известно, что ранее на его место рассматривались Харрисон Форд, Майкл Дуглас и Джордж Клуни, но в итоге на студии предпочли Купера.

Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Чудо-женщины" не планирует снимать больше трех частей

Лентой занимается MGM, перехватив ее у Focus Features.

Старт съемок был намечен в Калифорнии на весну, но пандемия нарушила планы - пришлось перенести на осень. Но и это не точно - всё зависит от дальнейшей ситуации с COVID-19. Соответственно, даты премьеры пока нет.

Представители MGM и Купера от комментариев изданию воздержались.

Пол Томас Андерсон известен фильмами "Магнолия", "Любовь, сбивающая с ног", "Нефть", "Ночи в стиле буги".

Новости

Сериал "Охотники" с Аль Пачино продлен на второй сезон 00:26
Режиссер "Чудо-женщины" не планирует снимать больше трех частей 03.08.2020
Премьеры "Мулан" и "Новых мутантов" опять перенесли 03.08.2020
Билл Скарсгорд может вновь сыграть злого клоуна 03.08.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Фантастический сериал "Орвилл" закрывается 03.08.2020
Создатель "Чернобыля" рассказал о сериале по мотивам The Last of Us 03.08.2020
⧣ драма
Фото: kinopoisk.ru
Netflix продлил сериал "Бумажный дом" на пятый сезон. Он станет последним 01.08.2020
Вышел трейлер криминальной комедии с Эван Рэйчел Вуд "Каджиллионер" 31.07.2020
Британцы назвали десять лучших телесериалов XXI века 30.07.2020
⧣ коронавирус
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Больная коронавирусом Настя Ивлеева вернулась в телешоу "Орел и решка" 01.08.2020
Дэвид Моррисси рассказал о возвращении Губернатора в "Ходячих" 01.08.2020
Рэпер Элджей госпитализирован с коронавирусом 31.07.2020