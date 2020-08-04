Цена на золото обновила исторический максимум

Цена октябрьского фьючерса на золото побила исторический рекорд, превысив 4 августа 2 тысячи долларов за тройскую унцию. По данным нью-йорской биржи Comex, максимальное значение в ходе торговой сессии составило $2000,65.

За первую половину 2020 года стоимость золота выросла на 30%. Рост цен ускорился в последние недели на фоне экономической неопределенности из-за пандемии коронавируса. Это вынуждает инвесторов вкладывать средства в стабильные активы, к которым относится золото. Ситуация подогревается ослаблением доллара, а также продолжающимся конфликтом США и Китая.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2020 года выручка от экспорта золота превысила доходы России от трубопроводного газа. В апреле и мае российские компании экспортировали 65,4 т золота на $3,55 млрд (для сравнения: в апреле-мае 2019 года Россия экспортировала драгметалла на $247 млн, а в первом квартале 2020 года - на $1,4 млрд). Таким образом, за год продажи выросли более чем в 14 раз, а по сравнению с январем-мартом - в 2,5 раза.