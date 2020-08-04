Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси

Около шести тысяч избирательных участков открылись 4 августа с 10:00 в Беларуси для досрочного голосования на выборах президента страны, информирует БЕЛТА, уточняя, что в течение пяти дней, вплоть до субботы, на них будут голосовать граждане страны, которые не смогут этого сделать в официальный день голосования - 9 августа.

Согласно разъяснению Центризбиркома, избирательные участки будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. При себе гражданину РБ необходимо иметь при себе паспорт. Правда, бюллетень выдается и при предъявлении военнослужащими срочной службы военного билета, служебного удостоверения работников государственных органов или водительских прав.

Кроме того, можно проголосовать и по пенсионному удостоверению, поясняет агентство, удостоверению инвалида или студенческому билету. А если избиратель потерял паспорт, то на участке ему следует предъявить справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

Существуют и определенные ограничения, констатирует агентство. Досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха и организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

Следует добавить, что Белорусский союз молодежи уже подготовил более 3 тысяч добровольцев для работы на выборах. В их обязанности входит сопровождение и помощь маломобильным избирателям, но исключительно до кабинки голосования. Все волонтеры БРСМ будут иметь бейджи и соблюдать необходимые эпидемиологические меры.

Кстати, комплекс мер для предотвращения распространения респираторных инфекций, в том числе COVID-19, при проведении голосования заранее разработало Министерство здравоохранения республики.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в Беларуси образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны, а в списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.