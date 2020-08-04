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Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице

Новости
    04.08.2020, 16:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Актриса и певица Елена Кондулайнен, госпитализированная прямо с праздничного застолья в ресторане, перенесла новую напасть - уже в лечебном учреждении.

Фото: instagram.com/ ritadakota
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Как передает KP.RU, ссылаясь на представителя "Театра Луны", теперь артистка обосновалась в Боткинской больнице надолго.

Во-первых, после инсульта в принципе быстро не вернешься к прежнему состоянию - у Елены, в частности, до сих пор не восстановилась полностью речь. Хотя процесс идет, конечно.

Во-вторых, Кондулайнен сломала руку. Согласно уточнению представителя администрации театра, это случилось, когда артистка шла в душ, оступилась и упала.

Елене, 62-летней бывшему советскому секс-символу, стало плохо вечером 24 июля в заведении, расположенном в московском Парке имени Горького.

Сейчас Заслуженная артистка России артистка находится в обычной палате, условия там нормальные, врачи замечательные, ею занимаются, заверяет источник.

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