Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице

Актриса и певица Елена Кондулайнен, госпитализированная прямо с праздничного застолья в ресторане, перенесла новую напасть - уже в лечебном учреждении.

Как передает KP.RU, ссылаясь на представителя "Театра Луны", теперь артистка обосновалась в Боткинской больнице надолго.

Во-первых, после инсульта в принципе быстро не вернешься к прежнему состоянию - у Елены, в частности, до сих пор не восстановилась полностью речь. Хотя процесс идет, конечно.

Во-вторых, Кондулайнен сломала руку. Согласно уточнению представителя администрации театра, это случилось, когда артистка шла в душ, оступилась и упала.

Елене, 62-летней бывшему советскому секс-символу, стало плохо вечером 24 июля в заведении, расположенном в московском Парке имени Горького.

Сейчас Заслуженная артистка России артистка находится в обычной палате, условия там нормальные, врачи замечательные, ею занимаются, заверяет источник.