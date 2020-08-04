Хабиб Нурмагомедов пообещал "утопить" Гэтжи в октагоне

Россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о поединке с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября. Хабиб оставил комментарий в Instagram под постом телеведущего Джо Рогана.

"Джастин - отличный человек, хороший оппонент. Однако он должен быть готов не только боксировать, когда октагон закроется. Я не Порье и Фергюсон. Унесу его в самый глубокий океан и утоплю", - написал Нурмагомедов.

Изначально бой Хабиба с Гэтжи должен был пройти 19 сентября в Абу-Даби. Однако в команде россиянина заявили, что этого не будет. Напомним: в начале июля тренер и отец обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом.

Свой последний бой на данный момент Хабиб провел 7 сентября прошлого года, защитив титул в поединке с Порье.