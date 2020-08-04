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04.08.2020 15:30
Рубрика: Легковые авто

Илон Маск: если Cybertruck провалится, мы сделаем обычный пикап

Текст: Михаил Азнавуров

Основатель и глава Tesla Илон Маск в интервью Automotive News заявил, что его не беспокоит если имеющий крайне специфическую форму пикап Cybertruck, подготовкой промышленного производства которого компания сейчас занята, будет отвергнут рынком: "Если выйдет так, что никто не захочет покупать странного вида пикап, мы построим обычный пикап, нет проблем. Это легко, это наш запасной план".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Однако Маск подчеркнул, что верит в успех избранной концепции: это пикап, который похож на броневик из фантастического фильма: "Мы задумали его таким, чтобы вы могли тянуть им трейлер с яхтой или лошадьми, выкорчевывать пни на участке, ездить на нем по пересеченной местности и не опасаться царапин, так как на нем нет краски."

Также Маск отметил, что он не рассматривает традиционных лидеров в производстве полноразмерных пикапов Ford, General Motors и Chrysler в качестве конкурентов: "Мы не играем в маркетинговые игры, мы пытаемся создавать продукты, которые придутся людям по душе".

И в довершении в качестве шутки заметил, что Cybertruck - автомобиль, который каждый захочет иметь при себе, переживая наступающий апокалипсис.

Tesla Cybertrack - полноразмерный пикап с несущим кузовом из неокрашенной высокоуглеродистой стали, изготовленной без штамповки. С ноября 2019 года и по сегодняшний день предварительных заявок на его покупку компания приняла более 200 тысяч. Поставки пикапа по плану начнутся в конце 2021 года.

#Tesla