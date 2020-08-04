Инфекционист не исключила рост заболеваемости COVID-19 из-за туристов

Осенью в России возможен рост заболеваемости коронавирусом из-за возвращения туристов с курортов. Такое мнение озвучила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

По ее словам, это может быть связано с тем, что не все на отдыхе соблюдают меры предосторожности. При этом Кожевникова успокоила: увеличение заболеваемости COVID-19 не будет сильным. "Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела", - цитируют "Известия" инфекциониста.

Кожевникова также отметила улучшение диагностики в России и полную готовность системы здравоохранения страны.

Ранее была названа одна из главных ошибок россиян в борьбе с коронавирусом. По словам академика РАН Сергея Бойцова, это отказ от ношения защитных масок. Пренебрежение правилами безопасности мешает остановить распространение инфекции. Он привел в пример ношение масок на пляжах в Испании. В России же, где пляжи на курортах забиты людьми, над редкими отпускниками в масках посмеиваются.