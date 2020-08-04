Астрономы объяснили, как Юпитер оставил без жизни планеты Солнечной системы

Звездная система "Траппист-1" (сверху) имеет три планеты в обитаемой зоне, тогда как Солнечная система только одну. Фото: NASA / JPL / Caltech

Подобные Солнцу звезды могут иметь до семи потенциально обитаемых планет, но при условии, что в этой системе не будет газовых гигантов вроде Юпитера. К такому выводу пришел астробиолог Стивен Кейн из Университета Калифорнии в Риверсайде, сообщается на сайте вуза.

Ученый изучал одну из ближайших к нам звездных систем под названием "Траппист-1", в которой в обитаемой зоне (там, где возможно наличие жидких океанов) находятся сразу три экзопланеты.

- Это заставило меня задуматься о максимальном количестве обитаемых планет, которое может иметь звезда, и том, почему у Солнца только одна такая планета, - отметил Кейн. Это показалось мне несправедливым!

Его команда с помощью математического моделирования стала изучать, как будут вести себя планеты в различных комбинациях - варьировалось количество и размер космических тел, их орбиты. Алгоритм учитывал гравитационные силы и помог проверить, как планеты могли бы взаимодействовать друг с другом в течение миллионов лет. В итоге ученые пришли к выводу, что некоторые звезды могут иметь до семи экзопланет с водой в жидком состоянии, а Солнце потенциально способно "содержать" шесть таких планет.

- Когда планет в обитаемой зоне более семи, они располагаются слишком близко и дестабилизируют орбиты друг к друга, - пояснил Кейн.

Что касается нашей Солнечной системы, то она имеет только одну обитаемую планету из-за Юпитера. В идеале орбиты планет должны быть круглыми, чтобы они не пересекались друг с другом, а огромный Юпитер (его масса в два с половиной раза больше всех других планет Солнечной системы) своей гравитацией нарушает "правильность" орбит других планет.

Более подробно познакомиться с результатами исследования можно в статье, опубликованной в Astronomical Journal.