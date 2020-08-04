Jaguar I-Pace установил в России рекорд пробега на одной зарядке

Первый в России премиальный электрический кроссовер Jaguar I-Pace установил рекорд пробега без подзарядки. Машина преодолела расстояние 503 км - это на 33 км больше, чем по паспорту. Заявленный пробег в 470 км измеряли по современному циклу WLTP.

Компания уточнила, что в пробеге принял участие серийный автомобиль на пружинной подвеске с 20-дюймовыми штатными шинами. При этом водитель и его спутники пользовались климат-контролем и подключенными к USB-портам гаджетами. Но при этом включили режим экономии энергии и двигались по всему маршруту со скоростью 60-100 км/ч. Средний показатель по пути из Москвы из Воронежа составил 62 км/ч, а расход энергии - 15,9 кВт*ч / 100 км.

Любопытно, что на зарядной станции в Воронеже индикатор на экране бортового компьютера показал, что машина может проехать еще 18 км на 5-процентном заряде литий-ионного аккумулятора.

- Этот пробег стал для нас очень интересным экспериментом, показавшим выдающиеся возможности электрического автомобиля благодаря его тщательной продуманности в плане управляемости, динамики и компоновки. Jaguar I-Pace предлагает премиальный комфорт и самые передовые технологии, при этом его зарядки хватает на несколько дней эксплуатации в городских условиях, - прокомментировал успех глава представительства Jaguar Land Rover Вячеслав Кузяков.

Напомним, по итогам 2019 года россияне приобрели 128 кроссоверов I-Pace. В первой половине 2020-го объем реализации упал до 32 машин. Общий парк электромобилей в России, согласно официальной статистики, составляет более 6 тысячи автомобилей.