Криштиану Роналду купил Bugatti за полмиллиарда рублей

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет одним из десяти счастливчиков, которые пополнят свой гараж гиперкаром Bugatti Centodieсi стоимостью 8 млн евро (680 млн рублей). Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Centodieci был показан публике в 2019-ом и выполнен на основе модели Chiron, получив кузов в духе модели Bugatti EB110 SS из 90-х годов: клиновидный силуэт, относительно скромная по размерам "подкова" воздухозаборника и круглые отверстия на боку. Антикрыло и увеличенный диффузор обеспечивают дополнительную прижимную силу и большую скорость прохождения поворотов. Помимо новой внешности гиперкар может похвастаться модифицированной "начинкой", в частности, мощность двигателя увеличена с 1500 до 1600 лошадиных сил. До 100 км/ч такая машина разгоняется за 2,4 секунды, максимальная скорость составляет 380 км/ч.

Как было сказано выше, Centodieci стоит порядка 8 миллионов евро - намного больше, чем "обычный" Chiron, который можно заказать "всего" за 2,5 миллиона. Но Chiron у знаменитого футболиста уже есть, как и предыдущая модель Veyron Sport Vitesse. Согласно контракту, Роналду заработает в "Ювентусе" 100 миллионов евро за четыре года - плюс реклама - так что может себе позволить.

Фото: Пресс-служба Bugatti.

Криштиану должен получить новый гиперкар в начале 2021 года, пока же модель проходит доводку и готовится к производству. Можно предположить, что экземпляр нападающего Ювентус будет окрашен либо в серебристый, либо в черный цвет - он предпочитает именно такие машины.

Кстати, в прошлом году ходили слухи, что Роналду заказал еще более дорогой и редкий Bugatti La Voiture Noire, но они были опровергнуты как самим футболистом, так и автопроизводителем.