Куда отправился Почетный король Испании Хуан Карлос I

Пока власти официально это не подтвердили, но еще несколько дней назад мэр города Кашкайш Карлуш Каррейраш заявил, что там готовы "с распростертыми объятьями" принять почетного короля Испании. Возможно, это повлияло на решение Хуана Карлоса I, куда отправиться первым делом. К тому же накануне в Португалии впервые не было зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса, что также является важным фактором для путешествий сегодня. Хуану Карлосу I уже 82 года, что делает его более уязвимым перед различными инфекциями.

Стоит отметить, что его супруга королева София продолжит жить во дворце Сарсуэла и вести публичную жизнь, несмотря на решение Хуана Карлоса I на время покинуть страну. В последние годы они несколько отдалились друг от друга и редко появлялись вместе на публике. К тому же она не имеет никакого отношения к тем скандалам, в которых оказался замешан бывший монарх. Из-за пандемии коронавируса ее участие в официальных мероприятиях было несколько ограничено, в последние месяцы на публике она появлялась всего несколько раз.

Напомним, в понедельник Хуан Карлос I направил своему сыну письмо, в котором рассказал о своем решении временно покинуть пределы Испании, чтобы оградить Филиппа VI от скандалов, которые преследуют почетного короля в последнее время. Он отметил, что был королем Испании в течение почти 40 лет и "всегда хотел лучшего для страны и для короны". В связи с этим он выразил готовность "внести максимальный вклад в облегчение осуществления функций" своего преемника. "Мое наследие и мое достоинство требуют этого от меня"", - написал почетный король.

"Год назад я выразил свою волю и желание прекратить осуществление публичной деятельности. Теперь я сообщаю о своем обдуманном решении переехать за пределы Испании", - отмечается в письме отца к сыну.

Данное решение Хуан Карлос I принял на фоне очередного скандала, в центре которого он оказался. На этот раз развитие получила история с нелегальной деятельностью и счетами в швейцарских банках. Эта информация в СМИ циркулировала уже довольно много времени, но недавно в прессу попали откровения его бывшей любовницы, что добавило остроты ситуации.

Впрочем, надо отметить, что скандалы преследуют Хуана Карлоса I уже много лет. Еще будучи действующим королем, он попал в неприятную историю, оправившись на охоту на слонов в Ботсвану. На тот момент Испания была погружена в экономический кризис. К тому же сам монарх был председателем испанского отделения Фонда защиты дикой природы WWF. Все это вызвало недовольство простых испанцев. Жизнь ему осложняли и появившиеся внебрачные дети, потребовавшие признать отцовство. Недавно в СМИ попала информация, что экс-глава государства получил около 65 миллионов евро от Саудовской Аравии. И это вынудило Филиппа VI отказаться от наследства, которое мог бы получить от своего отца, и лишить его средств из бюджета королевского двора.