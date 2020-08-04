Lada 4x4 получит силовой бампер, к которому у ГИБДД не будет вопросов

Компания "Супер-Авто" из Тольятти готовится начать производство сертифицированных силовых бамперов для модели Lada 4x4. Элементы интегрированы в силовой каркас внедорожника и позволяют производить эвакуацию и буксировку.

Силовой каркас бамперов изготовлен из стали, передний весит 12.5 кг, задний - 8.7 кг. Металл имеет полиэфирную облицовку, которая тоже имеет вес: 4.6 и 3.4 кг соответственно. Таким образом комплект добавляет к массе автомобиля 29.2 кг.

Помимо самого переднего бампера в комплект входит защита двигателя, предусмотрена скрытая установка электрической лебёдки.

Как сообщает Drom, сертификацию продукция "Супер-Авто" уже прошла. В компании обещают "легальную регистрацию в ГИБДД". Продажи бамперов стартуют в сентябре, цена пока не называется.