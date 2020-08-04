В мире
04.08.2020 09:56
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Беларуси

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Во время всенародного референдума, который должен состояться в ближайшие пять лет, Александр Лукашенко предлагает изменить конституцию страны и определить гражданам Беларуси "свои права, обязанности, свободы и обязательства, а также полномочия органов государственной власти".

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
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Свои инициативы глава государства изложил в предвыборной программе, которая опубликована во вторник в газете "Звязда". По его мнению, белорусы готовы брать на себя ответственность за судьбу страны. "Степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции", - констатировал Лукашенко.

Президентские выборы в 10-миллионной Беларуси состоятся в ближайшее воскресенье - 9 августа. Помимо действующего главы государства, на высший государственный пост в стране претендуют, сообщают новостные порталы, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

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