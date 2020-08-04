Минобороны Беларуси объявило о военных сборах

О плановых военных сборах в Витебской области Беларуси, которые начнутся 11 августа, сообщила официальный представитель военного ведомства страны Наталья Гаврусик, подчеркнув, что "подготовка военнообученного резерва на военных сборах - это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года".

Ранее новостные порталы сообщили, что белорусов в возрасте до 35 лет призывают на 25-дневную срочную мобилизацию. Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничного с Россией региона. Правда, представитель Минобороны РБ дала понять, что получение повестки не обязательно означает призыв на сборы: актуализация документов, данных военнообязанных, предписаний о мобилизации - обычная работа военкоматов.

Кстати, местные аналитики напоминают о недавних заявлениях Александра Лукашенко, в которых верховный главнокомандующий накануне президентских выборов, назначенных на 9 августа, заявлял, что не хотел бы привлекать Вооруженные силы для наведения общественного порядка, однако "всякое может быть". По его словам, власть сделает все, чтобы не допустить в республике "майданов", поскольку это выгодно только "кому-то со стороны", кто хочет ослабить власть, а потом делать со страной что захочет.