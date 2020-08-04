Население США прозрело

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного ABC News и исследовательской службой Ipsos. Опрос, итоги которого были опубликованы 31 июля, показал, что американская общественность в целом не одобряет действия президента при решении и других недавних кризисов, в частности общенациональных протестов, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Согласно результатам исследования, лишь 36 процентов американцев сказали "да" действиям президента страны в ответ на протесты по всем штатам.

"Большинство (52 процента) американцев считают, что развертывание федеральных правоохранительных органов в городах, где происходят протесты, ухудшило ситуацию", - отмечается в документе. В исследовании ABC News и Ipsos, проводимом с 29 по 30 июля, приняли участие 730 совершеннолетних американцев.