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04.08.2020 08:30

Население США прозрело

Президент США Дональд Трамп на днях снова назвал COVID-19 "Большим китайским вирусом". При этом добавив, что в США с прошлой недели отмечается существенное улучшение ситуации с эпидемией. При этом, как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", только 34 процента американцев одобряют действия президента США Дональда Трампа в отношении эпидемии коронавируса нового типа.
Протесты темнокожего населения Штатов не повысили рейтинг главы государства. Фото: AP Photo/John Minchillo Протесты темнокожего населения Штатов не повысили рейтинг главы государства. Фото: AP Photo/John Minchillo
Протесты темнокожего населения Штатов не повысили рейтинг главы государства. Фото: AP Photo/John Minchillo
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Трамп заявил об отступлении эпидемии коронавируса в США

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного ABC News и исследовательской службой Ipsos. Опрос, итоги которого были опубликованы 31 июля, показал, что американская общественность в целом не одобряет действия президента при решении и других недавних кризисов, в частности общенациональных протестов, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Согласно результатам исследования, лишь 36 процентов американцев сказали "да" действиям президента страны в ответ на протесты по всем штатам.

"Большинство (52 процента) американцев считают, что развертывание федеральных правоохранительных органов в городах, где происходят протесты, ухудшило ситуацию", - отмечается в документе. В исследовании ABC News и Ipsos, проводимом с 29 по 30 июля, приняли участие 730 совершеннолетних американцев.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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