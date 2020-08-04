Новый нацстандарт на автономера вступает в силу в России

В России принят новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Он вступит в силу во вторник, четвертого августа. Об этом рассказали в пресс-службе Росстандарта.

"Среди основных новшеств: введен тип регистрационных знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления, для мотоциклов будут выпускаться номера меньшего размера, появятся новые знаки для мопедов, снегоболотоходов, мотовездеходов и ретроавтомобилей, а также введен тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Без изменений в новом стандарте сохранены шрифты государственных регистрационных знаков транспортных средств, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков. Чтобы изготовить новый знак, владелец транспортного средства может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию.

Напомним, нацстандарт определяет типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам, которые устанавливаются на транспортные средства в России.