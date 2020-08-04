Очевидцы - о взрыве в Бейруте: Ядерная Хиросима

Апокалипсис в сердце Ливана

Пока неясно, чем был вызван взрыв в портовой зоне Бейрута. Видео, размещенное в интернете, показало большое облако и многочисленные разрушенные здания. По оценкам военных экспертов, облако в форме гриба напоминало столб, который появляется во время применения тактического ядерного оружия. Государственное национальное агентство новостей Ливана сообщило, что в результате взрыва было ранено "неисчислимое количество" людей, а кадры с места происшествия запечатлели пострадавших, идущих в невменяемом состоянии по улицам столицы.

Один очевидец описал сцены увиденного как апокалипсис. По информации CNN, директор Главного управления безопасности Ливана заявил, что взрыв был вызван некими конфискованными в порту "взрывоопасными материалами", но не предоставил дополнительную информацию. По информации, распространенной в соцсетях, в порт Бейрут из украинского Мариуполя незадолго до взрыва прибыло судно Mero Star. Пользователи разместили его фото в своих аккаунтах.

Порт Бейрута выведен из строя

По данным ВВС, городские больницы забиты жертвами и пострадавшими в результате трагедии. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что из-под обломков зданий было извлечено как минимум 10 тел. Одна из главных больниц Бейрута, расположенная в гостинице Dieu, приняла более полутысячи раненых пациентов. Начальник службы внутренней безопасности Ливана сказал, что трагедия произошла в районе, где находятся взрывоопасные материалы. Национальное информационное агентство Ливана сообщило в свою очередь о пожаре на складе взрывчатых веществ в порту.

One of the most horrifying scenes at Beirut, Lebanon. Pray for Lebanon pic.twitter.com/te4cSJoKMc — Maina Wilson (@Adyeewillie) August 4, 2020

Тем временем очевидцы заявляют не об одном, а о нескольких взрывах. По предварительным данным, порт Бейрута в центре города, где по какой-то причине складировались легковоспламеняющиеся вещества, полностью выведен из строя. Большое здание в порту, которое находится недалеко от центра города, было буквально разорвано на части. Главный аэропорт Бейрута, который находится в десяти километрах от порта, также был поврежден в результате взрыва, на фотографиях показаны участки его рухнувшего потолка. По крайней мере, 10 пожарных пропали без вести, заявил губернатор Бейрута Марван Аббуд, добавив, что сцена катастрофы напомнила ему "Хиросиму и Нагасаки". "В своей жизни я не видел разрушений такого масштаба, - сказал Аббуд. - Это национальная катастрофа". Эксперты заявили, что комбинация фейерверков и легковоспламеняющихся веществ вполне могла спровоцировать взрыв такой силы.

Взрыв слышали на Кипре

Как заявил очевидец трагедии Хади Насралла в беседе с журналистом BBC, буквально по всему Бейруту люди звонили из разных районах за километры друг от друга и говорили об одном и том же: разбитые стекла, разрушенные здания, громкий взрыв. "На самом деле мы были шокированы, потому что обычно такие события происходят только в одном районе, но на этот раз это был весь Бейрут, даже районы за пределами Бейрута", - сказал очевидец. По данным Daily Mail, взрыв был слышен даже не территории Кипра.

В результате взрыва были повреждены здания по всему городу, в том числе официальная резиденция президента Ливана, штаб-квартира бывшего премьер-министра Саада Харири и бюро CNN в центре Бейрута. По словам очевидцев, были повреждены дома в 10 километрах от взрыва. В результате трагедии также пострадала сотрудница посольства РФ в Ливане и казахский консул. У них зафиксированы незначительные повреждения. Отметим, что в радиусе пяти километров от центра взрыва проживает около двух миллионов человек.

Взрыв на фоне коллапса

Взрыв произошел в крайне сложное для Бейрута время, когда экономический коллапс в стране спровоцировал политическую напряженность в преддверии приговора по делу об убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири в 2005 году в результате взрыва автомобильной бомбы. Трибунал ООН должен вынести свой вердикт по делу о четырех подозреваемых, членов ливанской Хезболлы, в убийстве Харири в пятницу.

В Ливане также продолжаются уличные демонстрации, манифестанты проводят акции против того, как правительство справляется с наисложнейшим экономическим кризисом со времен гражданской войны 1975-1990 годов: безработица, падение национальной валюты и уровень бедности превысили показатель в 50 процентов. На днях возникла напряженность на границе с Израилем, власти которого заявили на прошлой неделе, что помешали попытке боевиков "Хезбаллы" проникнуть на израильскую территорию из Ливана. Тем временем источники, близкие к этой военизированной группировке, опровергли версию, что взрыв был вызван неким израильским ударом.

Another view of the massive explosion in Beirut, Lebanon pic.twitter.com/UM00Ea3qDs — Ali aljanabi (@Alawaayy) August 4, 2020

Прямая речь

Себастьян Ашер, аналитик BBC по арабской проблематике

- Видеоматериалы и изображения не только огромного облака дыма, прорывающегося в Бейруте, но и ущерба и разрушений, причиненных им за километры, вызвали новую волну шока и беспокойства в Ливане, который уже стоит на грани катастрофического экономического коллапса. Всего за несколько часов до взрыва антиправительственные демонстранты дрались с силами безопасности за пределами министерства энергетики, требуя еще раз подотчетности со стороны руководства страны. Были серьезные предупреждения о голоде или обострении межрелигиозного конфликта, если состояние экономики продолжит ухудшаться. Взрыв напомнил многим ливанцам о бомбе, которая убила Рафика Харири. Ливанцы будут надеяться, что этот последний взрыв останется человеческой трагедией - несчастным случаем, а не преднамеренным актом.