Сотрудница посольства РФ и консул Казахстана ранены при взрыве в Бейруте

Сотрудница российского посольства в столице Ливана получила незначительные повреждения в результате мощного взрыва, который произошел в порту. Ее ранили осколки разбившегося стекла.

"Незначительно [пострадала], ее жизни ничего не угрожает. Стекло разбилось - человек просто поранился", - приводит слова представителя дипмиссии РИА Новости.

Похожим образом пострадал и консул Казахстана.

"Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения", - передает агентство сообщение МИД республики. Пострадало и само здание диппредставительства Казахстана.

Мощный взрыв произошел около порта Бейрута во вторник вечером. По разным оценкам, его жертвами стали от 6 до 10 человек, но это число может вырасти по мере разбора образовавшихся завалов. Причины ЧП устанавливаются. Среди версий назывались взрыв на корабле с пиротехникой, детонация ранее конфискованных взрывчатых веществ, ракетный удар Израиля. Еврейское государство свою связь с произошедшим категорически отрицает.

В Ливане экстренно созван Высший совет по национальной обороне. Среда, 5 августа, объявлена в стране днем траура.