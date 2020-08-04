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04.08.2020 09:27
Рубрика: Экономика

Чат-ботом Мосметро станет дежурная по станции Александра

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На проекте "Активный гражданин" закончилось голосование по выбору образа и имени чат-бота Мосметро. Пользователи выбрали в виртуального помощника доброжелательную и внимательную дежурную по станции по имени Александра. По данным Telegram-канала столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, за Александру проголосовали 50% участников опроса.

Фото: iStock
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На втором месте - робот-андроид, свои голоса за него отдали 32% участников опроса. И третье место - 15% голосов - досталось диспетчеру по станции, который должен знать все о столичном метрополитене.

Среди имен для дежурной по станции самым популярным стало Александра - за него проголосовали 44% опрошенных. Среди лидеров также Маша Москвина и Майя.

Как отмечают в департаменте, запустят чат-бот уже осенью. Он ответит на вопросы о метро, МЦК, МЦД, поможет найти забытые вещи, а при необходимости подключит к разговору оператора. Кстати, чат-бот будет обучаем, сможет улавливать ваше настроение, шутить и будет в курсе последних трендов и мемов.

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