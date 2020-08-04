В Ярославской области создают племенной пчелиный репродуктор: владельцы нескольких пасек в отдаленном Любимском районе в сотрудничестве с учеными из Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева давно работают над разведением в регионе среднерусской породы пчел. По мнению специалистов, эти насекомые более устойчивы к болезням, что должно повысить качество и собираемость меда.

Возродить породу

Пчеловодство объявлено приоритетным направлением развития АПК региона, хотя о серьезных промышленных объемах производства этого полезного и вкусного продукта на территории говорить пока рано. По признанию самих держателей пасек, 75 процентов местных пчеловодов - пенсионеры, для которых это занятие не более чем хобби и приработок. Племрепродуктор, который фактически уже существует (осталось пройти процедуру регистрации), должен помочь отрасли этот уровень "хобби" перерасти, надеются инициаторы разведения чистопородных пчел, а вместе с ними и поддержавший начинание областной департамент АПК и потребительского рынка.

- Есть желание увеличить пасеку. И не только свою: хотелось бы привлечь единомышленников, чтобы они тоже заводили пасеки не по пять, не по двадцать пчелосемей, а хорошие, крупные - по 150-300 семей. Ведь у нас больших пасек практически нет, все в основном садоводческие, любительские, промышленные можно пересчитать на пальцах одной руки, - говорит пчеловод Сергей Грязев из Любимского района - именно на его пасеке, а также еще трех соседних (в общей сложности - больше 500 пчелосемей) создается официальный ярославский пчелиный племрепродуктор.

Сергей Грязев - пчеловод с сорокалетним стажем, но племенным разведением среднерусской пчелы занялся лет семь назад. Рассказывает, что ездил по стране, собирал племенной материал, вышел на сотрудников Московской сельхозакадемии и с 2015 года при участии специалистов академии и непосредственно профессора Михаила Чугреева проводит с коллегами-пчеловодами бонитировку пчел, то есть комплексную оценку пчелиных семей по продуктивным и племенным качествам.

- Найти чистокровку очень сложно, но возможно. Наша страна в свое время сделала слишком широкий шаг в пчеловодстве, когда южные породы пчел начали завозить в северные районы страны, - объясняет Грязев свой интерес к племенной работе. - Произошла метизация, метисы стали злобливыми, ройливыми, малопродуктивными, и мы потеряли ценные качества среднерусской пчелы - высочайшую работоспособность, зимостойкость, устойчивость к ряду заболеваний, поскольку эта пчела была выведена не человеком, а самой природой для наших погодных условий.

Приверженцы среднерусской пчелы сетуют, что экспансия "южан" продолжается, а держатели пасек, желая сэкономить, покупают дешевые пчелопакеты, не известно откуда привезенные, и в результате "портят пчел".

"Мы потеряли ценные качества среднерусской пчелы - высочайшую работоспособность, зимостойкость, устойчивость к ряду заболеваний"

- Завозится карпатская пчела даже не с нашего юга, а везут из Китая через Казахстан. Представляете, насколько раньше там начинается весна! То есть можно размножить пчел, привезти их в Россию и продать, их фурами возят. И если наш пчелопакет стоит пять тысяч рублей, то китайский - две тысячи. Догадайтесь, какой будут покупать… Да, китайские пчелы честно отрабатывают лето в свой улей, но после них остаются страшные последствия - генетические, инфекционные. Они же тащат бог знает что с собой.

Чтобы избежать нежелательного спаривания пчел разных пород, пасеки племрепродуктора специально расположили в "глухом углу", вдалеке от основных дорог и населенных пунктов. По словам Сергея Грязева, в округе есть еще "три маленькие пасечки", но со временем там пчелы стали такими же, что и в племенном хозяйстве. Южанок, к счастью, сюда не завозят.

Своя ниша

Племенной работой в регионе занимаются не только пчеловоды из Любимского района. Есть, например, пасека, где выводят маток европейских пород бакфаст и карника. Владельцы хозяйства, просившие не называть их имя, уверены, что если все грамотно делать и правильно формировать гнезда на зиму, то нормально зимовать в средней полосе будет любая пчела. Что же касается племенной работы, то в большой ее эффективности, в том числе для кармана местного пчеловода, любители карники и бакфаста сомневаются. Хотя продают своих маток и внутри своего региона, и за его пределами, в том числе в Сочи, Архангельск и даже Тюмень - действует принцип "один попробовал, сказал другому"… Но о серьезных объемах речь все равно не идет.

- Племенная работа в нашей местности нерентабельна. Например, на юге, в том же Краснодарском крае, весна очень ранняя, пчелы развиваются, и трутни появляются быстрее. То есть маток там можно начинать выводить в апреле. А мы их закладываем примерно с 10 мая, и первые плодные матки у нас появляются, когда южные регионы обеспечили ими уже всю страну. Мы выходим на рынок со своей продукцией к шапочному разбору, - объясняют пчеловоды.

И все же свои потребители и у карники с бакфастом, и у среднерусской породы ярославского производства есть. Со слов Сергея Грязева, их любимские пчелопакеты "идут на ура" и люди активно интересуются. Другой вопрос, что объемы пока скромны, потому что у хозяйства нет статуса племенного. Здесь надеются, что все необходимые оргпроцедуры удастся пройти к концу года.

На пасеку - после школы

Но чтобы действительно развить отрасль пчеловодства в регионе до заметных промышленных объемов, одного своего племрепродуктора мало. "Нужно поднимать молодежь" и создавать школу для обучения этому делу, уверен пчеловод-общественник Вадим Русаков из Ярославского района.

- У нас в Переславле живет пчеловод-швейцарец. С его слов, в его родной стране 90 процентов пчеловодов объединены в ассоциацию, мед продается под общей маркой качества, и прежде чем завести пасеку, человек обязан в этом обществе пройти обучение. Не просто, как у нас, - на ютьюбе посмотрел и потом собирает проблемы. Там серьезно этому учат и начинающим оказывают помощь. Вот пока мы не создадим у нас хорошую школу обучения пчеловодству, не поднимем молодежь, двигаться дальше не сможем. Потому что у нас, по моим прикидкам, всего один процент пчеловодов - в возрасте до 30 лет, а основная масса - пожилые люди, - поясняет Вадим Русаков.

С его слов, работа по созданию ассоциации пчеловодов в регионе началась, уже решено, что это будет автономная некоммерческая организация, но из-за пандемии процесс приостановился. Пчеловоды общаются пока между собой в чате в соцсети.

- В Швейцарии хорошие учебные программы для пчеловодов, - подтверждает Беньямин Форстер, несмотря на молодость, давно обосновавшийся в Переславле-Залесском и "заточивший" свою пасеку под выпуск исключительно органической продукции. - Кроме того, мои швейцарские коллеги очень хорошо сотрудничают с ветеринарными службами, в том числе в вопросах выбора способа лечения пчел, наиболее безопасного с точки зрения экологии. А в России, как я понял, между пчеловодами и ветконтролем как будто война. В России каждый сам за себя, не вместе работают.

Необученных же пчеловодов пасечник Форстер вообще называет клещеводами. Потому что, по его словам, одна из самых больших проблем отрасли сегодня - клещ варроа. Его завезли в Россию около десятка лет назад, был он и в Европе. От этой напасти начинающие (да и опытные - чего греха таить) пчеловоды часто избавляются с помощью пестицидов и антибиотиков, которые потом попадают в мед. А если зараженные пчелы будут хоть на одной пасеке в округе, то паразита подхватят и все остальные, что может привести к гибели. Поэтому швейцарец Форстер предостерегает от того, чтобы "держать пчел как собак", то есть заводить без соответствующей подготовки. Это действительно очень непростая работа.

Кстати

В Ярославской области для продукции местных пчеловодов разработали бренд "Ярославский пасечник". На упаковки с лучшим местным медом будет наклеиваться изображение бурого медведя с бочонком меда и пчелой. Сейчас в регионе идет прием документов и образцов пчеловодческой продукции на специальный конкурс. Компетентное жюри оценит в составе меда массовую долю воды, сахарозы, электропроводность, обратит внимание на показатели натуральности продукта. Кроме того, каждый образец должна сопровождать информация о наименовании меда и его виде (цветочный, падевый, смешанный), месте медосбора, дате фасовки и другие данные. Конкурс организовал департамент АПК и потребительского рынка Ярославской области совместно с Ярославским институтом качества сырья и пищевых продуктов. Лучшие образцы меда будут удостоены знака "Ярославское качество", который зарегистрирован в Роспатенте и защищен законодательством РФ от его незаконного использования.