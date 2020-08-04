Ремонт участка Тверской в Москве завершен досрочно

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы досрочно завершили ремонт участка Тверской улицы, движение транспорта открыто, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.

"Масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка завершены досрочно, - отметил Петр Бирюков. - В них в общей сложности приняли участие более 2,2 тыс. специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и свыше 1350 единиц различной техники".

Заместитель мэра подчеркнул, что общая площадь работ составила около 50 тыс. квадратных метров. Для выполнения ремонта потребовалось 8,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

"Замена асфальта проводилась по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке", - рассказал Петр Бирюков.

Он пояснил, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром".

"Метод доказал свою работоспособность, покрытие прослужило пять сезонов при нормативном сроке три, - рассказал заместитель мэра. - Но наступил период, когда начали выявлять колейность в пределах допустимых норм, поэтому было принято решение закрыть улицу на двое суток и провести мероприятия по замене асфальтобетонного покрытия".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы проходили в несколько этапов. Вначале было проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия.

"Затем специалисты приступили к ремонту бордюрного камня, причем из трех тысяч погонных метров, установленных в 2016 году на этом участке Тверской улицы, потребовалась замена только 17 метров", - подчеркнул Петр Бирюков.

После этого были установлены смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Следующий шаг - нанесение битумной эмульсии на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия и непосредственно укладка асфальта.

"После завершения работ были нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположного направления, - отметил заместитель мэра. - Линии рядности и элементы дорожной разметки нанесут спустя 10 дней в соответствии с технологией".