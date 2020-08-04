Новости

Руководители ФК "Крылья Советов" ушли в отставку 21:28
В Астрахани врачи спасли 10-летнего мальчика с пулей в сердце 21:17
Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест 21:12
Ремонт участка Тверской в Москве завершен досрочно 20:59
Сотрудница посольства РФ и консул Казахстана ранены при взрыве в Бейруте 20:55
Премьер Ливана объявил траур после взрыва в Бейруте 20:40
Очередная волна COVID-19 угрожает Эстонии 20:19
В трех городах России можно проголосовать на выборах президента Беларуси 19:54
Более 100 юношей вернули из Москвы в Чечню на воспитание 19:49
Цена на золото обновила исторический максимум 19:41
В России пройдет форум ООН по управлению интернетом 18:47
Мощный взрыв прогремел у бейрутского порта 18:36
В Кирове завели дело на полицейских, перевозивших ребенка в багажнике 18:26
Росстат выяснил, чем занимаются и как зарабатывают некоммерческие организации 18:25
В РПЦ рассказали, почему Варфоломей не мог повлиять на судьбу Святой Софии 18:24
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 18:17
Минобороны направило врачей в Казахстан для помощи в борьбе с коронавирусом 17:54
Квартиры в новостройках Москвы за пять лет подорожали на 36% 17:52
ФАС предостерегла от продажи авиабилетов в закрытые страны 17:49
Петербуржцев оштрафовали за списывание на ЕГЭ 17:46
Союз страховщиков: Россияне стали меньше страховать свою жизнь 17:41
В Киргизии на месте бывшей военной базы США создадут инфекционный госпиталь 17:29
Врач: В Германии началась вторая волна коронавируса 17:21
Морпехи Балтфлота отбили атаку "террористов" на учениях "Океанский щит" 17:15
Захарова: Вина задержанных в Беларуси россиян ничем не доказана 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
Почему штрафы за непропуск пешеходов вызывают столько споров
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
ВС объяснил, с кем оставить жить ребенка после развода родителей
Как не переплачивать за коммунальные услуги
Как не переплачивать за коммунальные услуги
04.08.2020 20:59
Рубрика: Авто

Ремонт участка Тверской в Москве завершен досрочно

Текст: Ирина Огилько
Фото: Денис Воронин/АГН "Москва" Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"
Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы досрочно завершили ремонт участка Тверской улицы, движение транспорта открыто, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.

Фото: Владимир Баранов/ РИА Новости
В центре Москвы ограничат движение до осени

"Масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка завершены досрочно, - отметил Петр Бирюков. - В них в общей сложности приняли участие более 2,2 тыс. специалистов ГБУ "Автомобильные дороги" и свыше 1350 единиц различной техники".

Заместитель мэра подчеркнул, что общая площадь работ составила около 50 тыс. квадратных метров. Для выполнения ремонта потребовалось 8,5 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

"Замена асфальта проводилась по новой технологии бесшовной укладки "единым ковром", которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке", - рассказал Петр Бирюков.

Он пояснил, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром".

"Метод доказал свою работоспособность, покрытие прослужило пять сезонов при нормативном сроке три, - рассказал заместитель мэра. - Но наступил период, когда начали выявлять колейность в пределах допустимых норм, поэтому было принято решение закрыть улицу на двое суток и провести мероприятия по замене асфальтобетонного покрытия".

Фото: РИА Новости
Какой будет разметка на переходах в Москве

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы проходили в несколько этапов. Вначале было проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия.

"Затем специалисты приступили к ремонту бордюрного камня, причем из трех тысяч погонных метров, установленных в 2016 году на этом участке Тверской улицы, потребовалась замена только 17 метров", - подчеркнул Петр Бирюков.

После этого были установлены смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Следующий шаг - нанесение битумной эмульсии на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия и непосредственно укладка асфальта.

"После завершения работ были нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположного направления, - отметил заместитель мэра. - Линии рядности и элементы дорожной разметки нанесут спустя 10 дней в соответствии с технологией".

В регионах Авто Дороги Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реконструкция дорог в Москве

Главное сегодня

В Госдуме выразили уверенность в завершении строительства "Северного потока-2"
Россиян предупредили о появлении четырех новых штаммов гриппа
В Совфеде предложили включить вакцину от коронавируса в программу ОМС
Россиянам открыли въезд в Черногорию
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей