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04.08.2020 15:10
Рубрика: Экономика

Сергей Собянин: В 2020 году в столице будет введено 25 км новых линий метро

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Ход строительства станции метро "Университет дружбы народов" осмотрел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что эта станция улучшит транспортное сообщение не только жителям Новой Москвы, но и Москвы исторической: в шаговой доступности от нее находятся сразу несколько университетов: Дружбы народов, геологоразведки, Министерства внутренних дел, ряд научных институтов, а также жилые кварталы.

- Мы находимся на строительстве Коммунарской ветки, одной из самых протяженных в Москве - 40 км - от МЦК до Коммунарки и аж до Троицка, - рассказал журналистам мэр. - Сейчас строится первый ее этап - от МЦК до Троицка. Готовность линии уже достаточно высокая. Значительная часть тоннелей проходческие щиты уже прошли, в начале 2021 года будут закончены основные проходческие объемы, а 2023 году предполагается к запуску вся эта линия.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Напомню, сооружение новой радиальной линии столичной подземки началось в 2018 году. Проходит она от станции МЦК "Крымская", через "Академическую" Калужско-Рижской линии, пересекается с Большой кольцевой линией на "Улице Новаторов" и далее уходит в Новую Москву. На ней разместятся 16 станций и 2 электродепо. Жителям юго- запада столицы ее появление даст пересадку на МЦК, три пересадки на другие линии метро и разгрузку улично- дорожной сети от транспорта не меньше чем на 20 процентов. Помимо этого, значительно разгрузятся южные участки Сокольнической и Калининско-Солнцевской веток, которые работают сегодня на пределе своих возможностей. Время же в дороге у пассажиров до центра в среднем сократится на 30-40 минут. Как сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев: "В общей сложности в зоне притяжения Коммунарской линии проживает более миллиона горожан, жителей районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Теплый Стан, деревни Мамыри, поселков Газопровод и Коммунарка".

В целом же по итогам текущего года в эксплуатацию планируется ввести в рамках развития столичного метрополитена почти 25 км новых линий. Из них уже введено в строй 14 км.

- Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у Московского метрополитена на этот год очень амбициозные задачи: 14 км метро уже введено, и еще 10 км должно быть построено до конца года. В течение года - около 25 км. Это огромный объем работы, огромные задачи, которые требуют постоянного внимания, концентрации сил, усилий, ресурсов. Надеюсь, что строители справятся с этой непростой задачей, - сказал глава города.

Собянин напомнил, что в ближайшее воскресенье у строителей профессиональный праздник - День строителей. "Желаю удачи, успехов, от имени москвичей благодарю за постоянный, самоотверженный и профессиональный труд", - поздравил с ним метростроителей мэр, вручив лучшим работникам награды и благодарственные письма.

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