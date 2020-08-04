Сергей Собянин: В 2020 году в столице будет введено 25 км новых линий метро

Ход строительства станции метро "Университет дружбы народов" осмотрел сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что эта станция улучшит транспортное сообщение не только жителям Новой Москвы, но и Москвы исторической: в шаговой доступности от нее находятся сразу несколько университетов: Дружбы народов, геологоразведки, Министерства внутренних дел, ряд научных институтов, а также жилые кварталы.

- Мы находимся на строительстве Коммунарской ветки, одной из самых протяженных в Москве - 40 км - от МЦК до Коммунарки и аж до Троицка, - рассказал журналистам мэр. - Сейчас строится первый ее этап - от МЦК до Троицка. Готовность линии уже достаточно высокая. Значительная часть тоннелей проходческие щиты уже прошли, в начале 2021 года будут закончены основные проходческие объемы, а 2023 году предполагается к запуску вся эта линия.

Напомню, сооружение новой радиальной линии столичной подземки началось в 2018 году. Проходит она от станции МЦК "Крымская", через "Академическую" Калужско-Рижской линии, пересекается с Большой кольцевой линией на "Улице Новаторов" и далее уходит в Новую Москву. На ней разместятся 16 станций и 2 электродепо. Жителям юго- запада столицы ее появление даст пересадку на МЦК, три пересадки на другие линии метро и разгрузку улично- дорожной сети от транспорта не меньше чем на 20 процентов. Помимо этого, значительно разгрузятся южные участки Сокольнической и Калининско-Солнцевской веток, которые работают сегодня на пределе своих возможностей. Время же в дороге у пассажиров до центра в среднем сократится на 30-40 минут. Как сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев: "В общей сложности в зоне притяжения Коммунарской линии проживает более миллиона горожан, жителей районов Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково, Теплый Стан, деревни Мамыри, поселков Газопровод и Коммунарка".

В целом же по итогам текущего года в эксплуатацию планируется ввести в рамках развития столичного метрополитена почти 25 км новых линий. Из них уже введено в строй 14 км.

- Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, у Московского метрополитена на этот год очень амбициозные задачи: 14 км метро уже введено, и еще 10 км должно быть построено до конца года. В течение года - около 25 км. Это огромный объем работы, огромные задачи, которые требуют постоянного внимания, концентрации сил, усилий, ресурсов. Надеюсь, что строители справятся с этой непростой задачей, - сказал глава города.

Собянин напомнил, что в ближайшее воскресенье у строителей профессиональный праздник - День строителей. "Желаю удачи, успехов, от имени москвичей благодарю за постоянный, самоотверженный и профессиональный труд", - поздравил с ним метростроителей мэр, вручив лучшим работникам награды и благодарственные письма.