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04.08.2020 15:49
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье скончался второй пилот упавшего дельталета

Текст: Сергей Бабкин

Число жертв катастрофы дельталета под Москвой увеличилось до двух: как передает ТАСС, скончался второй пилот, находившийся в аппарате.

Фото: iStock
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Пострадавшего из искореженного дельталета вытаскивали спасатели. Несмотря на все усилия врачей, второй пилот скончался. Первый погиб на месте во время крушения. Причины трагедии продолжают выяснять.

Как уже писала "РГ", дельталет упал на обочину на 97 километре трассы М-1 на территории Можайска. По данным очевидцев, перед падением летательный аппарат задел деревья.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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