В трех городах России можно проголосовать на выборах президента Беларуси

Сразу в трех городах РФ открылись во вторник избирательные участки для досрочного голосования на выборах президента Беларуси: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде, информирует источник в дипломатической миссии РБ в российской столице.

Принять участие в голосовании смогут граждане РБ, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Российской Федерации. "В соответствии с законодательством, досрочное голосование будет проходить с 4 по 8 августа с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00 на всех трех избирательных участках, сформированных в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде", - сообщили в посольстве.

Председатель участковой избирательной комиссии в российской столице Вадим Сенюта пояснил БЕЛТА, что участки сформированы исходя из мест наиболее компактного проживания белорусов. Кстати, по его словам, пандемия коронавируса внесла определенные коррективы и в работу участковых комиссий. В частности, в столице РФ, уточнил он, сохраняются меры по предупреждению распространения инфекции: соблюдение масочного режима в общественных местах.

"В посольстве учитывают эти реалии - будет ограничено одномоментное нахождение избирателей на участке, предусмотрены меры социального дистанцирования, - заверил Сенюта. - Для тех, у кого не будет своих средств индивидуальной защиты, на участке предусмотрены дезинфекторы и медицинские маски".

Кроме того, по его словам, в дни досрочного голосования участковая избирательная комиссия в Москве будет работать в сокращенном составе, поскольку основной поток избирателей ожидается 9 августа. Предполагается, что в этот день реализовать свое избирательное право придут более 2 тысяч человек. "На других участках в России ожидаемое количество граждан будет существенно меньше", - полагает он.