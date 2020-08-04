В Брянске организаторы онлайн-казино вывели из России 63 млрд рублей

В Брянской области завершено расследование уголовного дела о незаконной организации азартных игр, фигуранты которого вывели из России 63 миллиарда рублей.

По информации следственного управления СК РФ по региону, в 2014 году три жителя Брянска разработали программное обеспечение для проведения азартных игр на информационном ресурсе 1xbet и осуществляли техническую поддержку сайта.

- Азартные игры проводили без получения выдаваемой в установленном законом порядке лицензии ФНС России, - подчеркнули в СК.

Нелегальное онлайн-казино функционировало с осени 2014-го по май 2019 года и принесло своим создателям более 63 миллиардов рублей дохода. Деньги были перечислены на счета в зарубежном банке и впоследствии распределены между участниками группы.

Однако в руки правоохранителей попала пока лишь одна участница преступного сообщества - кассир, принимавшая от граждан наличность, которая попадала на виртуальные счета в личных кабинетах игроков, что обеспечивало им возможность делать ставки на спортивные события и играть в другие азартные игры. Остальные члены группы успели скрыться.

Женщина обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр в интернете, организованной группой, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере (часть 3 статьи 171.2 УК РФ). Дело подозреваемой выделено в отдельное производство и в ближайшее время будет направлено в суд.

Остальные члены группы находятся в международном розыске. Обвинения им предъявлены заочно. На их недвижимое имущество общей стоимостью более полутора миллиардов рублей наложен арест.