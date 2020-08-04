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Рубрика: Общество

Главный медик Приморья: Летальность из-за COVID-19 больше у мужчин

Текст: Ольга Журман

Приморье входит в пятерку "антилидеров" по летальности от коронавируса на Дальнем Востоке. Ежесуточно в крае регистрируется до 100 новых случаев заболевания, сообщает пресс-службы регионального правительства.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По словам министра здравоохранения края Анастасии Худченко, ситуация с COVID-19 в Приморье характеризуется как "стабильно тяжелая". При этом наибольший удар инфекция наносит по мужчинам.

"Мужчины в разы тяжелее переносят заболевание. И летальных исходов среди мужского населения тоже больше", - подчеркнула министр.

С начала эпидемии в Приморье скончались от коронавируса 87 пациентов. Из них около 60 процентов - мужчины.

Всего новая инфекция диагностирована у 7216 приморцев. Карантинный режим продлен до 14 августа. Жители края должны носить маску и придерживаться "социальной дистанции".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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